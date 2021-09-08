لجنة الطاقة توضح: هل يحل الربط مع الخليج والأردن أزمة الكهرباء؟

2021/09/08 | 13:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدَّدت لجنة النفط والطاقة النيابيَّة، حجم الطاقة الكهربائيَّة الناتجة من الربطين الخليجي والأردني، لافتة إلى أن الربط مع الخليج لا يكفي لتشغيل محافظة واحدة.

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وقال عضو اللجنة صادق السليطي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "خطوات ربط منظومة الطاقة الكهربائية مع دول الجوار إيجابية"، مبينًا أن "هناك إيجابيات فنية في الربط بوصف أن العراق لديه نقص وتذبذب في الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "الربط مع الخليج أو مع الأردن ليس هو الحل الوافي، على الرغم من احتياجنا، ولكن أرقام الربط خجولة"، موضحًا أن "الربط مع الخليج سيكون في المرحلة الأولى 500 ميغاواط فقط، وهذه لا تكفي لتشغيل محافظة واحدة، وكنا نأمل بأن يكون الربط مع الخليج من 3000 إلى 4000 ميغاواط ولكن لا نعتقد أن هذا سوف يحصل بالمنظور القريب".

وتابع، أن "الربط مع الأردن لا نعتقد أن يتجاوز 200 ميغاواط وهذه أرقام قليلة"، لافتًا إلى أن "اللجنة تشجِّع على الربط الخليجي رغم قلته لضمان الاستقرارية الفنية وسد النقص".

وذكر السليطي، أن "موضوع الربط تجاري، حيث أن هيئة الربط الخليجي هي هيئة مستقلة ولا تتبع أيَّ دولة خليجية"، لافتًا إلى أن "الهيئة تأسست عبر مجلس التعاون الخليجي ولديها ربط مع جميع دول الخليج وهناك طاقة فائضة في بعض دول الخليج بالإمكان بيعها إلى دول أخرى تعاني من نقص الطاقة".

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