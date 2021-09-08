الخطوط الجوية تعلن التعليمات الخاصة بدخول المرضى إلى الأردن

2021/09/08 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، التعليمات الخاصة بدخول المرضى إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتحدد الحالات المشمولة.

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