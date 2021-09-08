مفوضية الانتخابات توجه دعوة للاحتياط المتقدمين للعمل بوظيفة موظف اقتراع

2021/09/08 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات دعوة للاحتياط المتقدمين للعمل بوظيفة موظف اقتراع.وذكر بيان للمفوضية وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفوضية الانتخابات دعت المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط للمحافظات (بغداد/الكرخ، بغداد/الرصافة، الأنبار، نينوى)”.واضاف البيان ان” من لديهم الرغبة بالعمل في مراكز التسجيل التي تقع خارج حدود دوائرهم …

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