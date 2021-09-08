عمال بناء يكتشفون أكثر من مئتي قطعة نقدية ذهبية تفوق قيمتها 350 ألف دولار في قصر بفرنسا

2021/09/08 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف عمال بناء مجموعة من 239 قطعة نقدية ذهبية في قصر بشمال غرب فرنسا، وقد تصل قيمتها إلى 300 ألف يورو (356،490 دولارًا) في مزاد سيُقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

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