2021/09/08 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dMIPkr_PHcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي ابراهيم السراج: مجلس النواب ورئيسه مشغولون بحملاتهم الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي ابراهيم السراج: مجلس النواب ورئيسه مشغولون بحملاتهم الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).