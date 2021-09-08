مكافحة الإرهاب يعلن القبض على 8 إرهابيين في الأنبار وبغداد

2021/09/08 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاربعاء، القبض على 8 إرهابيين في محافظة الأنبار والعاصمة بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قواته تمكنت من إلقاء القبض على ( 8 ) إرهابيين في مناطق مختلفة استندت على معلومات استخبارية دقيقة”.وأوضح، أن “عمليات القبض بدأت بالعاصمة بغداد وخاصة …

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