جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في اعتقال أقرباء الأسرى الفارين

2021/09/08 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عملية اعتقال أقرباء الأسرى الستة، الذين نجحوا في الفرار من سجن “جلبوع”.وذكر النادي في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجرا أربعة من ذوي الأسرى الستة الفارين، من بلدتي عرابة ويعبد، بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.وقال شهود …

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