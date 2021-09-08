2021/09/08 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

اعتقلت قوة أمنية، الأربعاء، متهمين بالاشتراك في نزاع عشائري استمر لساعات في مدينة الصدر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت صفحة "قناص المدينة" المختصة برصد الأحداث في مدينة الصدر مقطعاً مصوراً تابعه "ناس"، يظهر المتهمين المحتجزين من داخل مركز شرطة القدس.

وحذر القائمون على الصفحة، من محاولة لـ "تسريب بعض المعتقلين".

وشهد قطاع 37 في مدينة الصدر، مساء الثلاثاء، نزاعاً بالأسلحة الخفيفة قبل أنّ تتدخل القوات الأمنية لفرض الأمن.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال 11 متهماً إثر نزاع عشائري في مدينة الصدر.





وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2021)، أنه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة والعمل على الحد من النزاعات العشائرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على 11 متهماً من طرفي المشاجرة التي حصلت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنّ "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من ضبط 3 بنادق نوع كلاشنكوف وأخرى نوع برنو و3 مسدسات، فضلا عن ناظور، وعجلة نوع سايبا كانت تحمل السلاح".

وأكد بيان الخلية، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقلين، والتعامل مع الأسلحة المضبوطة وفقاً للسياقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من موقع احتجاز المتهمين بالنزاع العشائري في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو من موقع احتجاز المتهمين بالنزاع العشائري في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).