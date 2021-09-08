الخطأ ممنوع لإسبانيا وايطاليا وألمانيا.. واختبار جدّي لإنجلترا

2021/09/08 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مواجهات «كبار أوروبا» في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، خصوصا أن الخطأ ممنوع بالنسبة للبعض كالمنتخب الإسباني المطالب بالفوز أمام مضيفه كوسوفو، فيما تتطلع إيطاليا بطلة أوروبا إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عندما تستضيف ليتوانيا.

من جهته، يطمح المنتخب الألماني إلى مواصلة نجاعته الهجومية عندما يحل ضيفا على أيسلندا، في الوقت الذي تسعى فيه إنجلترا إلى المحافظة على سجلها الخالي من الهزائم في اختبار جدي على الأراضي البولندية.

إسبانيا أمام اختبار كوسوفو

تتطلع إسبانيا إلى البناء على فوزها العريض على حساب جورجيا، عندما تستأنف مبارياتها في تصفيات كأس العالم بزيارة كوسوفو.

استعاد منتخب «لا روخا» توازنه بعد خسارة موجعة من السويد، وسيأمل بإنهاء النافذة الحالية بثلاث نقاط مهمة، لكن سيكون عليه مواجهة منتخب طامح لم يخسر في آخر مباراتين.

إذ تمكنت كوسوفو من تحقيق تعادل لافت أمام اليونان بطلة أوروبا 2004، 1-1، بعدما كانت قد هزمت جورجيا في عقر دارها 1-صفر.

بينما يملك المنتخب السويدي الذي يواجه اليونان في أرضها، 9 نقاط من ثلاث مباريات فقط في المركز الثاني وقد تأول إليه الصدارة في أي لحظة، ما يحرم بطل العالم 2010 من بطاقة التأهل المباشر.

إيطاليا لاستعادة التوازن

جاءت عودة المنتخب الإيطالي الى المنافسة عقب فوزه بكأس أوروبا 2020 غير مثالية، إذ سقط في فخ التعادل أمام بلغاريا 1-1 وسويسرا صفر-صفر تواليا، لكن مواجهته المقبلة سهلة منطقيًا أمام ليتوانيا.

ويدرك المنتخب الايطالي أن الخطأ ممنوع في ظل مطاردة شرسة من سويسرا التي تتألق في الآونة الأخيرة، وتملك في رصيدها 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 11 نقطة لإيطاليا من 5 مباريات.

ذلك يعني أن الأفضلية الحسابية هي للمنتخب السويسري الذي سيواجه أيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.

ألمانيا لفوز جديد في أيسلندا

ضرب المنتخب الألماني عصفورين بحجر واحد خلال المواجهة الأخيرة على أرضه أمام أرمينيا فاكتسح اللقاء 6-صفر، واستعاد صدارة المجموعة من المنتخب الأرمني، وسيتعين تلافي أي دعسة ناقصة إذا ما أراد عدم الالتفات الى الوراء عندما يزور نظيره الأيسلندي.

واستعرض المانشافت قوته تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك، بعد فوز خجول على ليشتنشتاين 2-صفر، فتمكن كل من سيرج غنابري وماركو رويس وتيمو فيرنر من هز الشباك، وتأكيد رغبة الألمان بمحو خيبة كأس أوروبا عندما خرجوا من الدور الثاني، عقبة كارثة كأس العالم بإقصاء حامل اللقب حينها من الدور الأول.

تلك النكسات المتتالية استدعت تغييرًا فنيًا من خلال استلام فليك مهام التدريب بدلا من يواكيم لوف.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة أمام أرمينيا الثانية بعشر نقاط ورومانيا الثالثة بتسع.

إنجلترا في مهمة حذرة

يحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على نظيره البولندي في اختبار جدي لرجال المدرب غاريث ساوثغيت أمام المهاجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في عقر دارهم.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للجانبين المتنافسين على صدارة المجموعة رغم أفضلية صريحة لوصيف بطل أوروبا الذي لم يفرط بأي نقطة وحقق 15 نقطة من 5 مباريات.



وتأتي بولندا ثانية بعشر نقاط من 5 مباريات.

وفيما يدخل الإنجليز اللقاء إثر فوزهم الكبير على أندورا 4-صفر، سجل البولنديون فوزًا ساحقًا على سان مارينو 7-1 في مباراة سجل فيها نجم بايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي هدفين وآدم بوشكا ثلاثية.

ويتطلع منتخب «الأسود الثلاثة» إلى مواصلة عروضه المستقرة بحثا عن تأهل شبه محسوم في حال الفوز.

بلجيكا للابتعاد أكثر

يملك المنتخب البلجيكي فرصة إضافية للابتعاد أكثر في صدارة المجموعة الخامسة، عندما يحل ضيفًا على بيلاروس.

وإذ لم تخسر بلجيكا بعد في هذه التصفيات محققة 13 نقطة من 5 مباريات (4 انتصارات وتعادل)، اكتفى المنتخب البيلاروسي بثلاث نقاط من 4 مباريات.

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