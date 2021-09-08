ديالى تسجل ارتفاعا في حالات الاصابات والوفيات من كورونا

2021/09/08 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الاصابة والشفاء والوفيات بسبب فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية في ديالى سجلت 249 اصابة جديدة وحالتا وفاة و214 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهي تمثل بالمجمل ارتفاع طفيف قياسا بالايام الماضية".واضاف، ان "اجمالي الاصابات 73428 اصابة والشفاء 71599 حالة والوفيات 438 حالة".

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