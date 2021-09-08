انخفاض أسعار النفط متأثرة بـ«قوة الدولار» وضعف الطلب

2021/09/08 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا متأثرة بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة وآسيا، على الرغم من أن انقطاع الإنتاج المستمر على ساحل الخليج الأمريكي حد من الخسائر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق بمقدار 94 سنتاً أو 1.4٪ ولمس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 67.64 دولاراً.

.فيما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 53 سنتاً، أو 0.7 ٪ ، لتبلغ 71.69 دولاراً للبرميل ، بعد انخفاضها 39 سنتاً

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