2021/09/08 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يقيم الاتحاد العراقي المركزي للسباحة والألعاب المائية ، غداً الخميس، بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة ، يحتضنها نهر دجلة الخالد، بمشاركة 23 نادياً يمثلون مختلف محافظات العراق.وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدًا..انطلاق بطولة العراق للسباحة بمشاركة 23 ناديًا المركز الخبري الوطني.

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