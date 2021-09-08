صندوق المكافحة: السل والملاريا ستقتل أكثر مما قتلته كورونا

2021/09/08 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع ان يموت مئات الالاف من الناس بالسل الرئوي والملاريا أكثر ممن يتوفون بفايروس كورونا.

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