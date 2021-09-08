2021/09/08 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، شرط التطعيم لاستقبال كوادرها والمراجعين في دوائرها.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “حفاظا على الصحة العامة للمجتمع والتزاما بقرار اللجنة العليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاح كورونا..



شرط دخول الموظفين والمراجعين لوزارة التعليم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا.. شرط دخول الموظفين والمراجعين لوزارة التعليم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا.. شرط دخول الموظفين والمراجعين لوزارة التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).