2021/09/08 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفض محافظ ذي قار احمد الخفاجي، طلبين تقدمها به مستشاره علي مهدي ومعاونه عباس جابر، مؤكداً أنه بطاقمه “مازال في بداية المعركة”.وهمش المحافظ احمد الخفاجي، على طلبي الاستقالة قائلاً، “لا زلنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي رافضًا استقالة مستشاره ومعاونه: الطريق يحتاج لرجال شجعان المركز الخبري الوطني.

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