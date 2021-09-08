2021/09/08 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6V_gHxsT89I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد مع ناهيد صبري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد مع ناهيد صبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).