2021/09/08 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد مع ناهيد صبري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6V_gHxsT89I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 2 بتوقيت بغداد مع ناهيد صبري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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