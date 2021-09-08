مفوضية الانتخابات تطلق دعوة للمتقدّمين إلى العمل كموظّف اقتراع

2021/09/08 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الاربعاء، دعوة للمتقدّمين إلى العمل كموظّف اقتراع.وذكر بيان للمفوضية، أن “المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات تدعو المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط للمحافظات (بغداد/الكرخ، بغداد/الرصافة، الأنبار، نينوى) ولديهم الرغبة بالعمل في مراكز التسجيل التي تقع خارج حدود دوائرهم الانتخابية التي لم يتم تأمين […]

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