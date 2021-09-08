كمين محكم يطيح بإرهابي في الانبار

2021/09/08 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بقضية الإرهاب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قيادة شرطة محافظة الأنبار قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يتردد في قضاء الكرمة".وبينت القيادة إن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال نصب كمين محكم للإرهابي، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".

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