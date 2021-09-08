تجربة روسيا الاتحادية في انتهاج التنويع الاقتصادي بحسب رأي البرفسور إريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين

2021/09/08 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتأيت ترجمة بعض التجارب العملية والمنهجية ونقل تجربة روسيا الاتحادية في التنويع الاقتصادي كمحاولة لاثراء التنظير الاقتصادي بممارسات عملية ومنهجية ( والذي نعتقد لدينا في العراق حاجة ماسة لنقل الممارسات والتطبيقات العملية الدولية في الدول الاخرى كحالة دراسية ونموذج عملي تطبيقي لدعم التنظير الاقتصادي والمالي والتنموي في العراق لتطوير واعتماد النموذج المنهجي ودراسة الحالة فضلاً عن نماذج التحليل المالي والاقتصادي والقياسية )، وحسب رأي خبراء الاقتصاد الروس والتي نعتقد بمثابة اطلالة ومقاربة منهجية يمكن الاستفادة منها في اتضاح واقع نهج التنويع الاقتصادي منهجياً وعملياً في العراق ( تطبيقات عملية مستفادة ) ، بغية عرض رؤية تجارب تنموية دولية مبنية على النموذج التنموي الروسي المترجم من قبلي ونتأمل اثراء الفكر التنموي الاقتصادي والمعرفي.

في محاولة لتنويع الاقتصاد الروسي ، جربت سلطات البلاد عدداً من الاستراتيجيات.



تضمن برنامج جريف الرائد ، الذي تم إطلاقه خلال ولاية فلاديمير بوتين الأولى كرئيس ، مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع ظهور شركات جديدة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة.



خلال فترة بوتين الثانية كرئيس ، بذلت محاولات نشطة على مستوى الدولة لتحفيز الابتكار وإعطاء زخم لتطوير الصناعات الاستراتيجية غير المتعلقة بالموارد.



تميزت فترة ميدفيديف كرئيس بالأزمة المالية العالمية.





وبينما حدت الحكومة عموماً من المساعدات المباشرة لصناعات محددة ، ارتفعت موازنات المؤسسات المالية المدعومة من الحكومة بشكل كبير.





أطلق الرئيس ميدفيديف أيضاً عدداً من المبادرات رفيعة المستوى التي تهدف إلى تحفيز الابتكار.على الرغم من هذه الجهود ، يمكن القول إن الاقتصاد الروسي اليوم يعتمد على الموارد الطبيعية أكثر مما كان عليه في مطلع الألفية.



لم يسفر الاستثمار الحكومي الكبير في تعزيز الصناعات ذات التقنية العالية إلا عن نتائج محدودة.





بينما تمكنت الهند والصين من زيادة حصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير في إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ، ظلت حصة المنتجات المقابلة في روسيا دون تغيير عملياً.





تشكل المنتجات عالية التقنية 20٪ فقط من الصادرات الروسية من منتجات التصنيع.تم انتخاب الرئيس بوتين مؤخراً لولاية ثالثة، وتشكلت حكومة جديدة.



يلقي هذا التقرير نظرة فاحصة على التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة من خلال تقييم مجموعة فريدة من البيانات من الدراسات الاستقصائية الأخيرة والمستقاة من العمل العلمي.





ويكشف التقرير ، الذي تم إعداده على أساس مشروع بحثي بمشاركة مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الروس والدوليين، عن مزايا وعيوب الإجراءات المتخذة حتى الآن ، ويحدد العناصر الأساسية لاستراتيجية تنويع الاقتصاد الروسي.



يقترح التقرير مجموعة من الاستراتيجيات "الأفقية" لتحسين البيئة العامة للابتكار وقاعدة نمو واسعة واستراتيجيات "عمودية" لتعديل المبادرات الحكومية الحالية لزيادة احتمالية التنويع الناجح ، على الرغم من إدراكه أنه لا يمكن اعتبار هذا النهج على أنه حلاً سحرياً.

يجب أن تهدف الاستراتيجيات الأفقية إلى تحسين بيئة الأعمال العامة في الدولة.



وبالنظر إلى حقيقة أن روسيا توصف عادة بأنها متراصة ، يقع في وسط المدينة ، والتنوع غير العادي لظروف العمل في مناطق مختلفة من البلاد مثير للإعجاب.



يشير هذا التنوع إلى أنه ستكون هناك مشاكل خطيرة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المطروحة على المستوى الاتحادي ، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يساهم نشر الخبرة وتعزيز المنافسة بين المناطق في التنمية المؤسسية.





وقد سلطت الحكومة الضوء على هذه الفرصة وبذلت مؤخراً جهوداً كبيرة لتحسين تقييم الأداء الإقليمي وزيادة الحوافز المقدمة لها من أجل تحسين مناخ الاستثمار على أرض الواقع.



مؤلفو التقرير يدعمون بنشاط هذا النهج ويقترحون طرقاً لتحسينه بشكل أكبر.



كما يقترح التقرير تدابير يمكن أن تسهل الإصلاحات الفيدرالية على المستويين الإقليمي والمحلي - وتحديداً ، زيادة شفافية عمل الحكومات المحلية وإنشاء آليات تغذية راجعة للشركات والأفراد. ينبغي أن تركز السياسة الفيدرالية أيضًا بشكل أكبر على تنمية المهارات.



تميزت روسيا تقليديًا بالجودة العالية للبحث والتعليم من الدرجة الأولى التي تقدمها مؤسسات التعليم الثانوي والعالي.



ومع ذلك ، فإن الجودة الإجمالية للتعليم الآن لا تضاهى مع أفضل النظم التعليمية في العالم ، وهناك دلائل قوية على أنها ساءت على مدى العقد الماضي.



يجب اتخاذ تدابير إضافية لضمان أن نظام التعليم يلبي احتياجات الإنتاج الصناعي ، ويجب تطوير الحوافز لتشجيع الصناعة على تحسين جودة التدريب المهني.



بالإضافة إلى ذلك ، من المهم للغاية أن تفتح روسيا حدودها أمام المهاجرين المهرة.

بشكل عام، يتحسن الوصول إلى التمويل في روسيا ، لكن الشركات في المراحل الأولى من دورة الابتكار لا تزال تواجه فجوات تمويلية كبيرة.



يجب على الحكومة الاستحواذ على حصص أقلية في مديري الصناديق الخاصة ، بدلاً من محاولة إنشاء صناديق الاستثمار الخاصة بها أو الحصول على حصة أغلبية فيها.



خطوة مهمة نحو ضمان تخصيص أكثر كفاءة للموارد هي إنشاء برنامج تخصيص المنح من قبل المؤسسة الروسية للأبحاث الأساسية.



من الضروري التأكد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة مثل هذه البرامج من أجل سد الفجوة التي تفصل بين الجامعات والصناعة. غالبا ما تتلخص مناقشة الابتكارات في روسيا في مسألة إيجاد الموارد.



لذلك، غالباً ما يتم التغاضي عن أن الطلب على الابتكار لا يقل أهمية عن ذلك. يجب تحفيز الشركات والمؤسسات على الابتكار.



يتم إنشاء الكثير من هذا الطلب من قبل الشركات المتنافسة دولياً.





في روسيا الاتحادية، عدد الشركات المصدرة صغير للغاية ، حيث أن المركز المهيمن في الاقتصاد تحتله الشركات المملوكة للدولة والاحتكارات - واحتكارات الدولة - التي لا يكون للابتكار أهمية تذكر فيها.



يجب إيجاد طريقة للخروج من هذه الحلقة المفرغة لعدد صغير من الشركات المنافسة دوليًا ، وحوافز محدودة للابتكار وانخفاض الطلب على الابتكار.

بالنظر إلى حجم هذه المشكلات ، من المفهوم تماماً لماذا تحاول جميع الحكومات المتعاقبة في روسيا الخروج بمبادرات استراتيجية حكومية.

التنويع في روسيا / تمهيد : tivami ، التي تسعى إلى إنهاء اعتماد البلاد على الموارد الطبيعية.



يفحص التقرير بعض هذه المشاريع ويوضح عدداً من المبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند تقييم هذه المبادرات وربما تعديلها.



يجب أن يكون الهدف العام هو استخدام إمكانات الدولة كمحفز وفي نفس الوقت ضمان الشفافية في صنع القرار ، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تشكيل هيكل مستقر وفقاً لمبادئ اقتصاد السوق المتقدم.



وهذا يتطلب مشاركة مبكرة من مستثمرين من القطاع الخاص ورغبة في نقل السيطرة الكاملة في نهاية المطاف إلى القطاع الخاص. يحاول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعب دور في هذه المشاريع العامة ويمكنه المشاركة في مشاريع مستقبلية لتعزيز هذه الأهداف.





لقد عملنا مع شركة Russian Venture في مرحلة تأسيسها وأقمنا مؤخرا تعاوناً مثمراً مع Rusnano وVnesheconombank (VEB) بناءً على مذكرات التفاهم.



اسمحوا لي أن أحدد آفاق المبادرات الحكومية الرئيسية بناءً على هذا التقرير وتجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لقد واجهت شركة المشاريع الروسية ، التي تم تصميمها في البداية على غرار مبادرة حكومية ناجحة لتشكيل صناعة رأس المال الاستثماري ، على الفور مشاكل خطيرة بعد إنشائها.



ثم خضع لعدد من التغييرات ، لكنه عاد الآن إلى شكل صندوق الصناديق الأصلي الخاص به ويدعم حالياً 12 صندوقا تستثمر في أكثر من 100 شركة.





يجب إيلاء اهتمام خاص لإنشاء حوكمة شفافة وجذب المستثمرين من القطاع الخاص ، ويفضل أن يكونوا مستثمرين من ذوي الخبرة الدولية الغنية. تم تحويل شركة Rusnano واسعة النطاق ، التي تم إنشاؤها في الأصل لتعزيز تكوين مكانة عالية التقنية في صناعة تكنولوجيا النانو ، إلى آلية ابتكار وطنية بجهود قائدها النشط أناتولي تشوبايس.



على الرغم من أن هيكل هذه الآلية الوطنية قد يكون الآن مختلفًا إلى حد ما عن ذلك الذي كان من الممكن أن يتطور إذا تم تصميم الشركة في الأصل لأداء هذه الوظيفة ، إلا أن Rusnano في الوقت الحالي لديها قيادة قوية ورأس مال كبير وقد نجحتجذب بعض من أكثر المهنيين الموهوبين في البلاد.





تلتزم إدارة الشركة باتباع أفضل الممارسات الدولية في معايير الاستثمار وقد أعلنت عزمها على خصخصة الصندوق عاجلاً أم آجلاً.





الهدف المباشر هو جذب المستثمرين الخارجيين وزيادة شفافية الهيكل الإداري، ولكن يجب أن يكون الهدف على المدى الطويل هو تقليل حصة الدولة إلى أقل من 50٪ من رأس مال الصندوق. بعد تحويل VEB إلى بنك التنمية الحكومي الروسي منذ حوالي 5 سنوات ، بدأ في توسيع أنشطته بنشاط.



ومنذ ذلك الحين ، اتخذت إدارته عددًا من الخطوات لتعزيز كفاءة البنك وتنفيذ إجراءات استثمارية متقدمة.



لأسباب واضحة ، تستخدم الحكومة البنك لحل مشاكل محددة ، وهذا يحدث مع VEB في كثير من الأحيان أكثر من معظم البنوك التجارية المملوكة للدولة.





ومع ذلك ، يجب أن تستمر إدارة VEB أيضاً في البحث عن فرص الاستثمار المشترك مع مستثمري القطاع الخاص لزيادة الشفافية وتحسين ممارسات الاستثمار. أحدث هذه المبادرات الحكومية العملية رفيعة المستوى أصبح صندوق VEB للاستثمار المباشر ، والذي تم إنشاؤه للمشاركة في أنشطة الاستثمار مع كبار المستثمرين الدوليين.





أقام صندوق الأسهم الخاصة اتصالات غير رسمية مع عدد من المستثمرين المشاركين المحتملين المؤهلين تأهيلا عاليا وبدأ بالفعل في القيام بأول استثماراته.



وبالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص ، استثمر في بورصة موسكو المتحدة وشركة توليد الطاقة OGK-5.



ومع ذلك ، لا يزال من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحه في مواجهة التحدي الرئيسي المتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في مجموعة من الصناعات. ومع ذلك ، فإن وجود قيادة كفؤة ، والآن مجلس إشرافي أقوى ومجلس استشاري دولي ، يزيد من فرص الصندوق في جذب شركاء دوليين من القطاع الخاص ذوي خبرة يمكنهم المساعدة في جذب المواهب المناسبة وتحفيز الابتكار. أخيراً ، ربما كان المشروع الحكومي الأكثر شهرة وطموحاً لتحفيز الابتكار والتنويع هو مدينة الابتكار سكولكوفو - وادي السيليكون الروسي.



تم التعاقد مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء الحرم الجامعي المحلي ، وجلب استثمارات من بعض أفضل الجامعات البحثية في روسيا.





وعّد عدد من قادة العالم في صناعات التكنولوجيا الفائقة بالمساعدة في تشكيل خمس مجموعات علمية.



تم تزويد Innovograd بحوافز ضريبية وإعفاءات أخرى من التشريعات الحالية ، مما جعل من الممكن خلق بيئة جذابة لشركات الاستثمار.



ومع ذلك ، يجب خلق مثل هذه الظروف في جميع أنحاء البلاد. سيتطلب تنفيذ هذه المبادرات الحكومية جهوداً وموارد كبيرة ، ولن يكون النجاح مضموناً.



في نهاية المطاف ، يعتمد نجاح جهود التنويع في روسيا على قدرة الدولة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها التنوع الإقليمي الواسع للبلاد ، لتحسين بيئة الأعمال العامة. واستعادة التعليم من الدرجة الأولى الذي ينافس التعليم في البلدان المتقدمة.



عندها فقط سيخصص المستثمرون الروس والأجانب ما يكفي من رأس المال والموارد البشرية لضمان الابتعاد عن اعتماد البلاد على الموارد الطبيعية.

لقد عملنا مع شركة Russian Venture في مرحلة تأسيسها وأقمنا مؤخرا تعاوناً مثمراً مع Rusnano وVnesheconombank (VEB) بناءً على مذكرات التفاهم.



اسمحوا لي أن أحدد آفاق المبادرات الحكومية الرئيسية بناءً على هذا التقرير وتجربة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لقد واجهت شركة المشاريع الروسية ، التي تم تصميمها في البداية على غرار مبادرة حكومية ناجحة لتشكيل صناعة رأس المال الاستثماري ، على الفور مشاكل خطيرة بعد إنشائها.



ثم خضع لعدد من التغييرات ، لكنه عاد الآن إلى شكل صندوق الصناديق الأصلي الخاص به ويدعم حالياً 12 صندوقا تستثمر في أكثر من 100 شركة.





يجب إيلاء اهتمام خاص لإنشاء حوكمة شفافة وجذب المستثمرين من القطاع الخاص ، ويفضل أن يكونوا مستثمرين من ذوي الخبرة الدولية الغنية. تم تحويل شركة Rusnano واسعة النطاق ، التي تم إنشاؤها في الأصل لتعزيز تكوين مكانة عالية التقنية في صناعة تكنولوجيا النانو ، إلى آلية ابتكار وطنية بجهود قائدها النشط أناتولي تشوبايس.



على الرغم من أن هيكل هذه الآلية الوطنية قد يكون الآن مختلفًا إلى حد ما عن ذلك الذي كان من الممكن أن يتطور إذا تم تصميم الشركة في الأصل لأداء هذه الوظيفة ، إلا أن Rusnano في الوقت الحالي لديها قيادة قوية ورأس مال كبير وقد نجحتجذب بعض من أكثر المهنيين الموهوبين في البلاد.





تلتزم إدارة الشركة باتباع أفضل الممارسات الدولية في معايير الاستثمار وقد أعلنت عزمها على خصخصة الصندوق عاجلاً أم آجلاً.





الهدف المباشر هو جذب المستثمرين الخارجيين وزيادة شفافية الهيكل الإداري ، ولكن يجب أن يكون الهدف على المدى الطويل هو تقليل حصة الدولة إلى أقل من 50٪ من رأس مال الصندوق. بعد تحويل VEB إلى بنك التنمية الحكومي الروسي منذ حوالي 5 سنوات ، بدأ في توسيع أنشطته بنشاط.



ومنذ ذلك الحين ، اتخذت إدارته عددًا من الخطوات لتعزيز كفاءة البنك وتنفيذ إجراءات استثمارية متقدمة.



لأسباب واضحة ، تستخدم الحكومة البنك لحل مشاكل محددة ، وهذا يحدث مع VEB في كثير من الأحيان أكثر من معظم البنوك التجارية المملوكة للدولة.





ومع ذلك ، يجب أن تستمر إدارة VEB أيضاً في البحث عن فرص الاستثمار المشترك مع مستثمري القطاع الخاص لزيادة الشفافية وتحسين ممارسات الاستثمار. أحدث هذه المبادرات الحكومية العملية رفيعة المستوى أصبح صندوق VEB للاستثمار المباشر ، والذي تم إنشاؤه للمشاركة في أنشطة الاستثمار مع كبار المستثمرين الدوليين.





أقام صندوق الأسهم الخاصة اتصالات غير رسمية مع عدد من المستثمرين المشاركين المحتملين المؤهلين تأهيلا عاليا وبدأ بالفعل في القيام بأول استثماراته.



وبالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص ، استثمر في بورصة موسكو المتحدة وشركة توليد الطاقة OGK-5.



ومع ذلك ، لا يزال من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحه في مواجهة التحدي الرئيسي المتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في مجموعة من الصناعات. ومع ذلك ، فإن وجود قيادة كفؤة ، والآن مجلس إشرافي أقوى ومجلس استشاري دولي ، يزيد من فرص الصندوق في جذب شركاء دوليين من القطاع الخاص ذوي خبرة يمكنهم المساعدة في جذب المواهب المناسبة وتحفيز الابتكار. أخيراً ، ربما كان المشروع الحكومي الأكثر شهرة وطموحاً لتحفيز الابتكار والتنويع هو مدينة الابتكار سكولكوفو - وادي السيليكون الروسي.



تم التعاقد مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء الحرم الجامعي المحلي ، وجلب استثمارات من بعض أفضل الجامعات البحثية في روسيا.





وعّد عدد من قادة العالم في صناعات التكنولوجيا الفائقة بالمساعدة في تشكيل خمس مجموعات علمية.



تم تزويد Innovograd بحوافز ضريبية وإعفاءات أخرى من التشريعات الحالية ، مما جعل من الممكن خلق بيئة جذابة لشركات الاستثمار.



ومع ذلك ، يجب خلق مثل هذه الظروف في جميع أنحاء البلاد. سيتطلب تنفيذ هذه المبادرات الحكومية جهوداً وموارد كبيرة ، ولن يكون النجاح مضموناً.



في نهاية المطاف ، يعتمد نجاح جهود التنويع في روسيا على قدرة الدولة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها التنوع الإقليمي الواسع للبلاد ، لتحسين بيئة الأعمال العامة. واستعادة التعليم من الدرجة الأولى الذي ينافس التعليم في البلدان المتقدمة.



عندها فقط سيخصص المستثمرون الروس والأجانب ما يكفي من رأس المال والموارد البشرية لضمان الابتعاد عن اعتماد البلاد على الموارد الطبيعية. إريك بيرجلوفكبير الاقتصاديين

*باحث في الشؤون المالية والتنموية

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