شركات قطرية: السوق العراقي واعد جداً ومن الصعب اشباع متطلباته

2021/09/08 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مستثمرون قطريون ورجال اعمال، عن رغبتهم بالاستثمار في العراق خاصة وأن الاخير مقبل على حملة اعمار واسعة في المناطق المحررة من داعش الارهابي.

جاء ذلك خلال مشاركة 18 شركة قطرية في الإجتماع التوفيقي بين دولتي قطر والعراق الذي يواصل اعماله الان في العاصمة بغداد.

وقال مدير المبيعات في مصنع "الدوحة للكابلات" في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الانتاج السنوي للمصنع يبلغ 60 الف طن نحاس ولذلك يعد من اكبر مصانع الدوحة".

وأضاف أن مبيعات المصنع بلغت 1،4 مليار ريال قطري خلال العام الماضي.

وأشار الى أن المصنع يمكن أن يساهم بسد جزء من متطلبات العراق خاصة وان العراق مقبل على اعمال كبيرة خاصة في المناطق المحررة من داعش الارهابي

وأكد أن "الغاية من مشاركتنا في هذا الاجتماع هو التعرف على وكلاء محتملين في العراق كذلك التعرف على شركات عراقية مختصة في قطاع الطاقة الكهربائية ولمعرفة متطلبات السوق العراقي".

ولفت الى أن "السوق العراقي واعد جداً ومتطلباته كثيرة جداً يصعب اشبعاها".

وبين متولي: "نطتلع لافتتاح مصانع في العراق لكن الامر ما زال في مرحلة اعداد الخطط، لكن ما نفكر به الان هو ايجاد وكلاء للمصنع في السوق العراقية".

من جهته، اوضح محمد راشد من شركة بيرفيوم فاكتوري، إن "وجودنا في هذا الاجتماع اساسه بناء وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والعراق"، مضيفاً "نحن كمصنعين قطريين وجودنا هنا هدفه التصدير الى دولة العراق والتعرف على السوق العراقي بالاضافة الى التجار العراقيين الذين من المؤمل أن يمثلون وكالاتنا".

وذكر أن "السوق العراقي مميز بين الاسواق الاخرى خاصة وانه يهتم في تجارة العطور كونها جزء من الثقافات العربية والخليجية".

واستدرك راشد: "شعرنا باهتمام التجار العراقيين بالتعرف على منتجاتنا والخدمات التي تقدمها بقية الشركات القطرية وهذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز".

وعقد في العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء، الاجتماع التوفيقي بين دولتي قطر والعراق، بحضور البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة ووزارة البيئة والسفير القطري في العراق خالد بن حمد السليطي وعدد من الشركات القطرية.

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