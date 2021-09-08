سياسي عراقي يتهم جهات بالتشكيك والغاء نتائج الانتخابات من الان

2021/09/08 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، الاربعاء، ان هناك اطراف تمهد لافتعال الاسباب للتشكيك في شرعية الانتخابات والغاء نتائجها.

وذكر الشابندر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (8 ايلول 2021)، ان "الاطراف التي فشلت في تاجيل الانتخابات تمهد وتحضر منذ الان لإفتعال الاسباب للتشكيك في شرعيتها والغاء نتائجها".

الاطراف التي فشلت في تاجيل الانتخابات تُمهِّد وتُحضِّر منذ الان لإفتعال الاسباب للتشكيك في شرعيتها والغاء نتائجها .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) September 8, 2021

N.A

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