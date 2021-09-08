التعليم تشترط التطعيم لاستقبال المراجعين في دوائرها

2021/09/08 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التطعيم لاستقبال المراجعين في دوائرها.

وذكرت الوزارة في بيان انه “حفاظا على الصحة العامة للمجتمع والتزاما بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 26 لسنة 2021 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم استقبال المراجعين في دوائرها كافة ما لم يقدم المراجع بطاقة اللقاح الخاص بــ COVID-19 أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا“.

واضافت انه “حرصا على بيئة صحية آمنة فإن التعليم تدعو جميع منتسبيها وملاكاتها من التدريسيين والموظفين فضلا عن الطلبة الىالإسهام في مزيد من الوعي الصحي وتشدد على عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في مركز الوزارة وتشكيلاتهاوالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية كافة إلا بعد توثيق إجراءات التطعيم الرسمية“.

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