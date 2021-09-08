المحمدي في ملتقىً شبابي: أنتم عماد التغيير السياسي

2021/09/08 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، النائب يحيى غازي المحمدي، على ضرورة إعطاء دور كبير للشباب في الساحة السياسية.

واكد المحمدي ان “مشروع (تقدم) انطلق من روح الشباب وحيويتهم وقدرتهم على الحراك بين الجماهير”.

وجاء حديث المحمدي في ملتقىً شبابي عقده في ناحية الصقلاوية، مؤكدا أن “على الشباب مسؤولية كبرى في حث جماهير المحافظة في اختيار الاصلح والاقدر على تحقيق المشاريع”.

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