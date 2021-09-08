2021/09/08 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المركزية للأربعين في إيران، اليوم الأربعاء، أن المعابر الحدودية البرية مع العراق، في محافظات كرمانشاه وايلام (غرب) وخوزستان (جنوب غرب)، ستكون مغلقة امام الزوار.وذكرت اللجنة في بيان اليوم، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يغلق ثلاثة معابر حدودية مع إيران خلال زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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