2021/09/08 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاربعاء، أن نسبة المخدومين بشبكات المجاري في عموم العراق بلغ 34%، فيما أشار إلى أن أكثر من ثلث المياه العادمة تطرح بدون معالجة.وقال الجهاز التابع لوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: 66% من العراقيين لا يمتلكون خدمات المجاري المركز الخبري الوطني.

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