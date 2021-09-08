2021/09/08 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاربعاء، أن نسبة المخدومين بشبكات المجاري في عموم العراق بلغ 34%، فيما أشار إلى أن أكثر من ثلث المياه العادمة تطرح بدون معالجة.
وقال الجهاز التابع لوزارة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: 66% من العراقيين لا يمتلكون خدمات المجاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الجهاز التابع لوزارة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: 66% من العراقيين لا يمتلكون خدمات المجاري المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: 66% من العراقيين لا يمتلكون خدمات المجاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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