مجلس الوزراء يُحيل تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى البرلمان

2021/09/08 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إحالة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مجلس النواب.وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى …

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