الكهرباء تتحرك نحو تعاقدات جديدة مع دولتين عربيتين بشأن الطاقة الشمسية

2021/09/08 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، أنها بصدد التعاقد مع السعودية والإمارت بشأن الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى المضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ماضية في مشروع تنويع مصادر الطاقة، وسبق لها أن وقعت مع شركة (باور شاين ) للطاقات الشمسية بمعدل 2000 ميغا واط، وكذلك تم التعاقد مع شركة توتال فرنسية، أضافة إلى أنها بصدد التعاقد مع السعودية وشركة مصدر الإماراتية".

وأضاف أن "هناك عزماً على المضي بمعدل انتاج 7500 ميغا واط من الطاقات الشمسية، وعليه اصبح ملزماً بتغيير اسم الوزارة الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

واشار إلى "اضافة مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة، بوصف أن الوزارة معنية وستمضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية".

ووقع العراق في، 25 آب 2021، اتفاق مبادئ، مع شركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط، إذ تم الاتفاق برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

كما رعى الكاظمي، في 5 أيلول الحالي، مراسم التوقيع على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية، والمتضمن عقد مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط.

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