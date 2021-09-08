التعليم تنشر ضوابط دوام الطلبة في السنة الدراسية الجديدة

2021/09/08 | 15:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص آليات الدوام للدراسات الأولية والعليا في الجامعات الحكومية و الأهلية

الدراسات الأولية على:

1.



الدروس الأساس والجانب العملي؛

ا.



كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري (المراحـل المنتهيـة) الـدوام حضوريا بالكامل.

ب، كليات المجموعـة الطبية والصحية والطـب البيطري (المراحـل غير المنتهيـة) الـدوام حضوريا بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.

ج.



الكليـات ذات التخصصات الهندسية والعلمية وللمراحـل كافـة الـدوام حضـوريا بواقـع يومين أو ثلاثة أيـام فـي الاسبوع وفقا لحاجـة التخصص (يحـدد مـن قبل مجـالس الكليات والأقسام والفروع العلمية).

د.



الكليات ذات التخصصات الإنسـانية وللمراحـل كافـة، يكون الدوام حضـوريا بواقـع يـومين أسبوعيا على أن تحدد المواد الأساس الحضورية من مجالس الكليات والأقسام .

ه‍.



يكون أداء الامتحانات الفصلية والنهائية للدروس الأساس والعملية حضوريا.

وتقرر أن يكون التعليم في الدروس غير الأساس إلكترونيًا للتخصصات والمراحل الدراسية كافة.

ومنحت اللجنة العليا مجالس الجامعات صلاحية زيادة يوم واحـد لـدوام الطلبـة حضـوريا فـي حـال الحاجـة، وفقا لما تراه ملائما لإكمال متطلبات العملية التعليمية، فضلا عن أن يكون لمجـالس الجامعـات صـلاحية الـدوام حضـوريا يـوم السبت بمـا يـؤمن انسيابية توزيـع الجداول ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدراسة الإعدادية المقبولين في الكليـات والمعاهد .

سيكون الدوام والامتحانات كافة بالنسبة إلى الدراسات العليا حضورياً

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