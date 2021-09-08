محافظ الديوانية يعفي مسؤول محلي من منصبه .. ما السبب؟

2021/09/08 | 15:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاربعاء، إعفاء مدير قسم هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المحافظة من مهام عمله بسبب التلكئ في الإدارة.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (8 ايلول 2021)، أن "المحافظ إعفى سلمان خليل جودة من مهام عمله كمدير قسم هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتكليف سامر محمد علي كاظم بدلا عنه"، موضحا ان "القرار جاء بسبب التلكؤ الحاصل في الإدارة وعدم تلبية كافة احتياجات المشمولين بالحقوق الواردة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

N.A

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