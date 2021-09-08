مراكز السيطرة على الأمراض تضيف جزيرتين شهيرتين لقائمة التحذير من السفر

2021/09/08 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت جزيرتان استوائيتان تتميزان بشهرتهما بين السياح من بين الوجهات الأكثر خطورةً بالنسبة للمسافرين الآن، وهما جامايكا في البحر الكاريبي، وسريلانكا في جنوب آسيا، وذلك بحسب تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

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