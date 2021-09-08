التطبيعية ردًا على المشككين بقدرات مدرب ولاعبي أسود الرافدين: ثقتنا كبيرة بتعويض الخسارة

2021/09/08 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، الأربعاء (8 أيلول 2021)، ثقتها “العالية” بمدرب المنتخب الوطني أدفوكات واللاعبين.وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد، حضره […]

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