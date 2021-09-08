التطبيعية تجدد الثقة بالمدرب ادفوكات وتؤكد تمسكها بخدماته

2021/09/08 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ثقتها بالمدرب الهولندي ديك أدفوكات واللاعبين، رغم الخسارة امام ايران في تصفياتكأس العالم.

وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة إن “الخسارة التي تعرض لهاالمنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني كان وقعها مؤلماً على الجماهير الرياضية ونحن نأسف لهذه الخسارة، رغم ان الملاك التدريبي لميحصل على فترة إعداد كافية قبل التصفيات، كذلك فإن التطبيعية وبمعية وزارة الشباب والرياضة بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير جميعمستلزمات نجاح المنتخب قبل الدخول للتصفيات، ونأمل أن يتم تدارك هذا الوضع في سبيل معالجة الأخطاء بغية التحضير جيداً للمبارياتالمقبلة التي ستقام في الشهر المقبل، حيث ما زالت ثقتنا كبيرة بقدرات المدرب ادفوكات واللاعبين لتعويض هذه الخسارة والعودة لتحقيقالانتصارات“.

وعلى سياق آخر، أجاب فرحان “اننا ننتظر تحديد موعد زيارة وفد من الاتحاد الدولي لزيارة مدينة البصرة والاطلاع على الملاعب والمنشآتالرياضية قبل قرار رفع الحظر عن ملاعب البصرة، وعودة المباريات على ملاعبها، وهناك اهتمام على مستوى رفيع من الحكومة المركزيةوالمحلية ووزارة الشباب والهيأة التطبيعية لعودة خوض المنتخبات الوطنية على ملاعبنا، وهناك تفاؤل بهذا الخصوص“.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال فرحان إن “جهود وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، كانت مضنية في سبيل إعدادالمنتخب الوطني قبل الولوج للتصفيات، حيث نتج عن هذا التعاون الكثير من الأمور الايجابية، منها توفير المعسكرات التدريبية للمنتخباتالوطنية، وكان آخرها معسكر تدريبي نموذجي للمنتخب الوطني في اسبانيا رغم صعوبة الدخول للأجواء الأوروبية في هذا التوقيت، ناهيكعن توفير السيولة المالية للمنتخبات الوطنية في ظل الأزمة المالية، لذا من الجيد أن يكون هناك تعاون من قبل وزير الشباب والرياضة معالاتحاد حتى على المستقبل البعيد سواء أكان الوزير درجال أو غيره ، على اعتبار ان التعاون يصب في مصلحة الكرة العراقية“.

واختتمَ الأمين العام للتطبيعية، محمد فرحان، حديثه بالقول إن “هناك مشاكل حقيقية فيما يخص التراخيص، والوضع خطير جداً، كون انالاتحاد الآسيوي ينتظر الحلول، ونأمل أن تكون هناك تسوية بين إدارات الأندية والمدربين واللاعبين لتجنب الوقوع في مطبات جديدة قد تمنعتسجيل الأندية“.

وخسر العراق امام ايران بثلاثة اهداف دون رد امس الثلاثاء.

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