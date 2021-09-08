درعا... والعودة إلى المربع الأول - ليلى موسى

2021/09/08 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_موسى ما شهدته درعا السورية من أحداث ومستجدات، بالتزامن مع التطورات التي شهدتها تونس مهد انطلاقة شرارة ربيع الشعوب، وما قام به الرئيس التونسي قيس سعد من إجراءات بعزل الإخوان وتصحيح لمسار الثورة التي انتفض من أجلها الشعب التونسي نحو دولة المواطنة.



هنا استبشرت شعوب المنطقة خيراً أن تعمّ رياح التغيير على كافة شعوب ودول المنطقة لما تحمله تونس من رمزية لانطلاقة الحراك الثوري السلمي.فرمزية درعا لم تكن أقل ......





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