’فوكس سبورت’ ينشر صورة كاريكاتورية لمجموعة العراق في تصفيات المونديال

2021/09/08 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

نشر حساب "فوكس سبورت" الخاص بالقارة الآسيوية على إنستغرام، الأربعاء، صورة كاريكاتورية لترتيب المنتخب العراقي بينفرق المجموعة الأولى المتنافسة على بطاقات كأس العالم.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وخابت آمال الجماهير الرياضية العراقية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإيراني بعد الظهور "الجيد" أمام المنتخب الكوري في سول.

وهزم المنتخب الوطني بثلاثة أهداف نظيفة في أكبر خسارة أمام نظيره الإيراني منذ نحو نصف قرن، ليتذيل ترتيب المجموعة.

واعتبر الخبير الكروي صفوان عبد الغني، أن الخسارة أمام منتخب ايران في التصفيات الحاسمة ربما لا تكون هي المشكلة بقدر المستوى الضعيف المثير لمخاوف الوسط الرياضي.

وقال عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (8 أيلول 2021)، إن "الخسارة أمام منتخب الايراني ربما لا تكون هي المشكلة بحد ذاتها، بقدر الصدمة من المستوى الضعيف الذي ظهر به منتخبنا من الناحية البدنية والذهنية والفنية، الامر الذي قد يثير المخاوف في امكانية تكملة المشوار إلى مونديال قطر".

وأضاف عبد الغني، أن "المدرب يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب تغيير نظام اللعب واسلوب التعاطي مع الخصم"، لافتاً الى أن "الخسارة واردة في اية مباراة، ولكن تذبذب اداء اللاعبين يضع علامة استفهام بشأن مستقبل كرة القدم في العراق".

من جهته، أكد المدرب الكروي ولاعب المنتخب الوطني السابق أحمد مناجد، أن قلة اللاعبين المحترفين في صفوف المنتخب الوطني، كان سبباً في ضعف الجانب المهاري في مباراة إيران.

وقال مناجد، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 ايلول 2021)، إن "منتخبنا لم يكن بالمستوى المطلوب أمام إيران ، لعدم وجود عناصر محترفة كافية لتصنع الفَرْقَ داخل الملعب " مضيفاً، أن " المنتخب الوطني تمكن من إحراز كأس آسيا عام 2007 بجهود تشكيلة من اللاعبين المحترفين، والاحتراف كان يمثل 15 لاعباً، في الفريق أغلبهم أساسيين".

وبين مناجد، أن "المنتخب الذي لا يمتلك دوريَّاً قويَّاً لا يستطيع تشكيل منتخبٍ قويٍّ"، لافتاً، الى أن الدوري العراقي يُعدُّ من الدوريات الضعيفة في المنطقة، وهنالك أفضلية واضحة لباقي المنتخبات ومنها منتخب إيران الذي استحق الفوز بجدارة".

وتابع مناجد، أن "منتخب إيران دخل التاريخ بتغلبه على منتخبنا الوطني بهذه النتيجة القاسية، داعياً المسؤولين عن الكرة العراقية لمراجعة وضع المنتخب مع المدرب، وأن تكون هناك وقفة حقيقية لعودة أسوُد الرافدين الى سابق عهدهم ومعالجة ما أدَّى بهم الوصول إلى هذا المستوى".

وفي الختام أكد عبد الغني، أن "التصفيات مازالت مبكرة وهنالك فرصة في تعويض الخسارة في حال تمت مراجعة مناطق الضعف وتحديد مشكلة الفريق لتقديم مباريات تليق بسمعة وتاريخ الكرة العراقية".

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لكن اللاعبين تعوّدوا على خطة كاتانيتش الدفاعية

وعلق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي، حول فوز المنتخب الإيراني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عزيزي في تصريح تابعه "ناس"، (8 أيلول 2021)، إنّ "الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية".

وأضاف، "لقد رأينا يد الدعم الإلهي والإرشاد والرحمة، في نظام الوجود والإيمان والثقة بالله فإن الجهد والاجتهاد والعمل الجاد والتخطيط وما إلى ذلك تكون مثمرة دائمًا".

من جانبة، أكد مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران، أنّ فريقه استحق الفوز على حساب منتخب الوطني العراقي، بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال طارمي في تصريحات إعلامية عقب المباراة تابعها "ناس"، (8 أيلول 2021)، "لقد لعبنا مباراة رائعة للغاية، واستحق فريقنا الفوز بثلاثة أهداف دون رد، بعد أن خلق العديد من الفرص للتسجيل، على مدار شوطي اللقاء، وهذا الفوز وضعنا في صدارة المجموعة بعد فوزين".

وأضاف مهاجم بورتو البرتغالي أنه "سعيد بالهدف الشخصي الذي أحرزه في المباراة"، وأنه يريد أن "يبارك لجميع اللاعبين بالمستوى المميز"، مشيراً إلى أن "الأهم الآن هو التحضير الجيد للمباريات المقبلة في التصفيات، حتى يتم تحقيق الهدف الأكبر بالوصول إلى مونديال قطر المقبل".

وتصدر المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ 4 نقاط، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، وكان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة.

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