بوريل: حلف الناتو يعتزم فتح مقر ثانٍ له في أربيل

2021/09/08 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" افتتاح مقر ثانٍ له في أربيل، بإقليم كردستان.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي، أن عمل المستشارين العسكريين الأوروبيين بالإقليم سيتواصل، خصوصاً وان إقليم كردستان يؤدي دوراً كبيراً في أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسنكون سعداء بأن نرى أن هناك علاقة جيدة بين أربيل وبغداد وسنعمل على تعزيزها".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم في دعم إقليم كردستان في مواجهة داعش، لأننا نعلم أن هذا التنظيم لم ينتهِ بعد".

وأشار إلى أن "عمل المستشارين العسكريين سيتواصل في الإقليم، إلى جانب فتح مقر آخر للمستشارين العسكريين في أربيل من دون تحديد موعد لذلك".

ووصل بوريل إلى بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وبناءً على طلب بغداد، يتولى "الناتو" منذ 2014، تقديم المشورة والتدريب للجيش، لرفع قدرته ومنع عودة "داعش" عبر نحو 500 جندي، ينتشرون في مناطق متفرقة من العراق، إلى جانب أعداد غير محددة تتولى مهمة تقديم الدعم لقوات البيشمركة في إقليم كردستان.

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