بعد خسارة إيران.. التطبيعية تعلق على خطة ادفوكات

2021/09/08 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت الهيأة التطبيعية، اليوم الأربعاء، على خطة مدرب المنتخب الوطني ادفوكات بعد خسارته امام إيران.

وقال الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، ردا على أسئلة مجموعةٍ من الصحفيين والإعلاميين في مقر الاتحاد، نقلته الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني كان وقعها مؤلماً على الجماهير الرياضية ونحن نأسف لهذه الخسارة، رغم ان الملاك التدريبي لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل التصفيات، كذلك فإن التطبيعية وبمعية وزارة الشباب والرياضة بذلت جهودا كبيرة في سبيل توفير جميع مستلزمات نجاح المنتخب قبل الدخول للتصفيات، ونأمل أن يتم تدارك هذا الوضع في سبيل معالجة الأخطاء بغية التحضير جيداً للمباريات المقبلة التي ستقام في الشهر المقبل، حيث ما زالت ثقتنا كبيرة بقدرات المدرب ادفوكات واللاعبين لتعويض هذه الخسارة والعودة لتحقيق الانتصارات".

وأضاف اننا "ننتظر تحديد موعد زيارة وفد من الاتحاد الدولي لزيارة مدينة البصرة والاطلاع على الملاعب والمنشآت الرياضية قبل قرار رفع الحظر عن ملاعب البصرة، وعودة المباريات على ملاعبها، وهناك اهتمام على مستوى رفيع من الحكومة المركزية والمحلية ووزارة الشباب والهيأة التطبيعية لعودة خوض المنتخبات الوطنية على ملاعبنا، وهناك تفاؤل بهذا الخصوص".

وتابع: ان "جهود وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، كانت مضنية في سبيل إعداد المنتخب الوطني قبل الولوج للتصفيات، حيث نتج عن هذا التعاون الكثير من الأمور الايجابية، منها توفير المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية، وكان آخرها معسكر تدريبي نموذجي للمنتخب الوطني في اسبانيا رغم صعوبة الدخول للأجواء الأوروبية في هذا التوقيت، ناهيك عن توفير السيولة المالية للمنتخبات الوطنية في ظل الأزمة المالية، لذا من الجيد أن يكون هناك تعاون من قبل وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد حتى على المستقبل البعيد سواء أكان الوزير درجال أو غيره ، على اعتبار ان التعاون يصب في مصلحة الكرة العراقية".

واختتمَ فرحان، حديثه بالقول: ان "هناك مشاكل حقيقية فيما يخص التراخيص، والوضع خطير جداً، كون ان الاتحاد الآسيوي ينتظر الحلول، ونأمل أن تكون هناك تسوية بين إدارات الأندية والمدربين واللاعبين لتجنب الوقوع في مطبات جديدة قد تمنع تسجيل الأندية".

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