طاهي يكشف أسرار نجم الكرة البرتغالي كرستيانو رونالدو الغذائية

2021/09/08 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسرارا عن النظام الغذائي الخاص باللاعب البرتغالي الذي انتقل مؤخرا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشرف الطاهي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وفي حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أوضح بارون أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف "كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني".

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