الكهرباء العراقية: توجه للتعاقد مع السعودية والإمارات بمجال الطاقة الشمسية

2021/09/08 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بصدد التعاقد مع السعودية والإمارات بشأن الطاقة الشمسية.وأضاف موسى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزارة ماضية في مشروع تنويع مصادر الطاقة، وسبق لها …

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