2021/09/08 | 15:55 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S5cavqnBmRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحم الله فقيه اهل البيت (ع) المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف)) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحم الله فقيه اهل البيت (ع) المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره الشريف)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).