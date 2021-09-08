بقيمة 18 مليون دينار.. إحباط محاولة تلاعب وهدر بالمال العام

2021/09/08 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة (18) مليون دينار في منفذ مندلي الحدودي.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تستمر جهودها في التصدي للغش والتلاعب ومنع محاولات الهدر بالمال العام حيث تمكن منفذ مندلي الحدودي من ضبط عجلة خارج …

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إحباط محاولة تلاعب وهدر بالمال العام أولاً على النور نيوز.

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