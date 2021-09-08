الإعدام لمدان بالإشتراك بقتل 8 أشخاص في صلاح الدين

2021/09/08 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل 8 أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المجرم اعترف باشتركه مع باقي افراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام …

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