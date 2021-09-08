وزير الدفاع من كركوك: مستمرون بالعمليات التعرضية ضد الإرهابيين

2021/09/08 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، الاستمرار بالعمليات التعرضية ضد الإرهابيين.

وقال عناد في كلمة له خلال زيارته لمحافظة كركوك، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تفقدنا قاطع المسؤولية في المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للامن الوطني".

واضاف أن "القوات الأمنية مستمرة بالعمليات التعرضية ضد فلول الإرهابيين"، لافتا الى "أننا نعمل على تعزيز الجهد الاستخباري في محافطة كركوك".

يذكر ان وزير الدفاع جمعة عناد زار، اليوم الأربعاء، محافظة كركوك على رأس وفد أمني رفيع، للاطلاع على الإجراءات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.

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