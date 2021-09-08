رائد فضاء فرنسي يكشف عن صور مذهلة لـ

2021/09/08 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على متن محطة الفضاء الدولية، تمكن رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، من التقاط صورة وصفت بالمذهلة لجزء من الأرض يعرف عند محبي الفضاء بـ"حافة الأرض"، والتي تبرز نطاقًا برتقالي اللون حول سطح الكوكب.

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