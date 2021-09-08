رئيس الجمهورية يكشف عن مدونة للسلوك الانتخابي: يجب إعادة ثقة لدى العراقيين

2021/09/08 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اجتماعا مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الاممية جينين بلاسخارت، تناول اخر تطورات ملف الانتخابات، فيما كشف عن قرب طرح مدونة سلوك على القوى السياسية لتكون إطاراً جامعاً للسلوك الانتخابي.وقال رئيس الجمهورية في كلمنه خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان …

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