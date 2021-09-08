النواب الليبي يبدأ استجواب الحكومة بحضور الدبيبة

2021/09/08 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مجلس النواب الليبي جلسة اليوم الأربعاء لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن ذلك جاء بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزراء حكومته.

وأكد الدبيبة في الجلسة أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع في ليبيا إلا بتوافق، قائلاً: “ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فتسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حصل التوافق سنسميه”.

ودعا الدبيبة إلى حل مشاكل الليبيين دون تدخلات خارجية مثلما حدث من لقاءات في الشويرف الأيام الماضية.

ومن جهة أخرى يعتزم الدبيبة زيارة تونس غداً للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، لبحث فتح الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال الدبيبة: “ما حدث مع الدولة الجارة تونس، أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نعرف وكل العالم بالإحصاءات مِن أين أتى الإرهاب، لا نتهم دولة تونس، نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة، وعلاقات اقتصادية”.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة تبحث نقل المؤسسة الليبية للنفط إلى بنغازي.

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