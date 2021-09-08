2021/09/08 | 16:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسفير اكثر من 140 شخصا من مختلف الجنسيات خارج البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/08 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسفير اكثر من 140 شخصا من مختلف الجنسيات خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسفير اكثر من 140 شخصا من مختلف الجنسيات خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).