مسؤولون إثيوبيون يتهمون قوات تيغراي بقتل نحو 120 مدنيا

2021/09/08 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سيونيت ووباليم، المسؤول الإداري عن منطقة دابات في ولاية أمهرة، لأسوشيتدبرس، الأربعاء، إنه تم العثور على 123 جثة ومن المتوقع العثور على المزيد.

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