عاجل: الصحة تسجل 5405 إصابات جديدة بكورونا

2021/09/08 | 16:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 5405 إصابة جديدة بفيرورس كورونا، فيما تماثل 7046 مصاباً إلى الشفاء وقابل ذلك وفاة 62 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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