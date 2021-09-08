رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مفصلية وسيكون لها تبعات على المنطقة

2021/09/08 | 16:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة مفصلية، وسيكون لها تبعات وتأثيرات على المنطقة.وقال صالح، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، إن “ابرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت”.وأردف، أن “الانتخابات المقبلة مفصلية، لكونها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على تصحيح المسارات وتحقيق إصلاحات جذرية”، مضيفا ان “الانتخابات المقبلة استحقاق عراقي كبير، وستكون لها تبعاتٌ وتأثيرات على كل المنطقة”.ولفت إلى “قرب طرح مدونة سلوك على القوى السياسية لتكون إطاراً […]

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