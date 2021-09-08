الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....18 - محمد الحنفي

2021/09/08 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي تخلف جماعاتنا نتيجة لاعتماد الفساد الجماعي:.....2ج ـ والغاية المتوخاة، من ممارسة الفساد الجماعي / الترابي، ومن وراء تحقيق الأهداف المشار إليها، هي التي تمكن الفاسدين الكبار، والمتوسطين، والصغار، هي جعل الفساد مشروعا، وجعل مشروعيته، تسري في كل لحظة، وفي كل حين، تمكن فيه الفاسدون من ممارسة فسادهم، ودون حرج، يصيب ممارسي الفساد، لا تجاه المواطن البسيط، الذي يجري كل شيء أمامه، ولا تجاه الشعب، ا ......





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